Club Brugge ziet aanval weer aanzwengelen: "Je moet niet altijd focussen op de aanvallers"

Club Brugge kon nog eens rekenen op zijn aanvallers om de match tegen Cercle Brugge te beslissen. Krépin Diatta scoorde een heel mooie goal, zijn eerste van 2020.

Diatta voelt zich nochtans niet helemaal top. Hij heeft last aan de voet. "Ik train en speel met pijn omdat ik mezelf verplicht voel”, zegt Diatta in Het Nieuwsblad. “Ik sta niet graag geblesseerd aan de kant - dat is mijn zwakke punt. Zelfs als ik pijn heb, weet ik dat ik tot versnellingen in staat ben. Dus zeg ik tegen mezelf: ik moet ervoor gaan."

Zijn eerste van het jaar. De aanvalsmachine van Club Brugge stokte de voorbije weken. "We doen er nochtans alles aan. We werken hard op afwerking, want voor aanvallers is het belangrijk om doelpunten te maken en assists te geven. Maar je moet niet altijd focussen op de aanvallers. Er zijn matchen waar het moeilijk gaat en dan moet je kunnen scoren op stilstaande fasen of op infiltraties zoals van Mats Rits. Het is onze kracht dat heel de ploeg gevaarlijk is.”