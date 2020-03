Vanheusden riskeert begin play-off 1 te missen... Wat doet Standard?

Ondertussen heeft iedereen wel de karatetrap van Zinho Vanheusden gezien tegen STVV. De verdediger ging hoog druk zetten, maar raakte Alexandre De Bruyn stevig. De rode kaart zinderde na op Sclessin...

Preud'homme gaf toe dat het een logische rode kaart was. "Hij wilde de bal onderscheppen”, probeerde MPH het te verklaren. “We vragen dat van een verdediger in een ploeg die dominant speelt. ‘Zet hoog druk.’ Zinho had niet de intentie om de man te pakken."

De intensiteit was hoog en de fysieke integriteit van De Bruyn kwam in gevaar. Op de indicatieve tabel staat dat gecatalogiseerd als brutale fout en daar staan drie speeldagen schorsing op. Standard kan daartegen in beroep gaan, maar riskeert dan een hogere straf. "Weet je: het is frustrerend dat we opnieuw rood krijgen. We krijgen weinig gele kaarten in vergelijking met rode", zei Preud'homme nog.