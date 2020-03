Five-a-side: wie zijn de vier favoriete spelers waar Bart Van Zundert ooit mee heeft samengespeeld?

We hadden een exclusief interview met Bart Van Zundert. Daarin vroegen we dan ook meteen naar zijn five-a-side. Hij heeft in het verleden bij heel wat mooie ploegen gespeeld en hij heeft voor enkele mooie namen gekozen.

Bart Van Zundert zou zelf de rechterkant voor zijn rekening nemen en op links zet hij Asare. In doel zou hij het doen met Bram Verbist en als middenvelder kiest hij voor Marc Degryse. In de spits zet hij Bjorn Vleminckx. De ex-spelers van onder meer GBA, Zulte Waregem, KV Mechelen en Antwerp moest niet lang nadenken over deze spelers. "Ze hebben allemaal heel wat kwaliteiten en met deze ploeg zouden we wel iets moeten kunnen doen", lacht Van Zundert.