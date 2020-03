Verheyen is onder de indruk van revelatie Club Brugge en de statistieken geven hem overschot van gelijk

Met nog één speeldag in de reguliere competitie voor de boeg, sprokkelde Club Brugge al 70 punten. Een record, bovendien staat Gent, de nummer twee, maar liefst vijftien punten in het krijt. De blauwzwarte machine blijft, ondanks de mindere vorm in het offensieve compartiment, maar voortdenderen.

De verdediging staat als een gans seizoen als een huis, maar ook het middenveld is goed gestoffeerd. Mats Rits begon het seizoen nog als verdedigende middenvelder, maar moet ondertussen al enkele weken wijken voor Eder Balanta.

Straffe statistieken

De Colombiaanse middenvelder is één van de drijvende krachten op het middenveld. Het Nieuwsblad weet dat de middenvelder het vaakst in het duel gaat van alle spelers in de dertig belangrijkste competities.

Maar naast pure fysieke power, beschikt de ex-speler van Bazel ook nog over goeie voetjes. Zo speelde hij tegen Cercle Brugge maar liefst 62 procent van zijn passes naar voren. Club Brugge-icoon Gert Veheyen is fan van de zomeraanwinst.

Geen alibivoetballer

“Persoonlijk zie ik liever een verdedigende middenvelder die vooruit speelt, dan alleen maar risicoloos balletjes breed legt. Een andere interessante statistiek is dat hij alle ploegmaats even vaak aanspeelt. Hij speelt even vaak over links als over rechts. Dat is opmerkelijk omdat de meeste spelers de neiging hebben een bepaalde kant op te zoeken.”