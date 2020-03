Goots ziet duidelijke hiërarchie in flankaanvallers onder Bölöni: "Ik denk dat hij zich heeft ontpopt tot een basisspeler"

Bij iedereen die Antwerp een warm hart toedraagt, wordt al reikhalzend uitgekeken naar de bekerfinale tegen Club Brugge. Antwerp-icoon Patrick Goots geeft in Gazet van Antwerpen coach Laszlo Bölöni alvast wat tips betreffende de opstelling.

Voor de positie op de flank heeft 'Patje Boem Boem' een duidelijke voorkeur: "Ik denk dat Rodrigues zich toch ontpopt heeft tot een basisspeler, niet alleen door zijn goeie voeten, maar ook vanwege zijn werkkracht en het feit dat hij zijn defensieve taken goed invult. Dus ik ga voor de finale ook voor Rodrigues."

Benson & Mirallas

'Die speelwijze van Bölöni, met flankaanvallers die ook in verdedigend opzicht hun mannetje moeten staan, is nu eenmaal in het nadeel van Benson. Ik wacht nog altijd een beetje op de Benson van bij Moeskroen, Rodrigues maakt voorlopig toch nog vaker het verschil."

In Kevin Mirallas, nochtans één van de Antwerpse prestigetransfers afgelopen zomer, heeft Goots minder vertrouwen: "Het bizarre is vooral dat we hier zelfs niet over Mirallas spreken, wie had dat een half jaar geleden gedacht? Die is echt weggedeemsterd."