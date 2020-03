Degradatiekoorts bereikt climax: Waasland Beveren viseert de licentie van onder meer Anderlecht en KV Oostende

Zondagavond zo rond 20u valt het doek over wie zal zakken naar 1B. Of toch niet? Waasland Beveren lijkt alvast alle middelen in te zetten om de degradatie te voorkomen.

Op de website van de Waaslanders staat te lezen dat ze officieel een bijkomend onderzoek hebben aangevraagd aan het bondsparket van de KBVB, de licentiecommissie en de Pro League om de reglementen toe te passen. Financiële fair play Concreet gaat het erover dat Waasland Beveren zich afvraagt of enkele clubs de regels van fair play omtrent de financiële huishouding correct hebben toegepast. Volgens onze bronnen viseert de fusieclub Anderlecht, KV Oostende en KV Mechelen. Hun licentie wordt dus aangevochten voor volgend seizoen. Onderstaand volgt een fragment vanop de website van de rode lantaarn. "Waasland-Beveren staat momenteel op een degradatieplaats in afdeling 1A, ondanks alle sportieve en financiële inspanningen die de club heeft geleverd dit seizoen, maar ook de afgelopen jaren." Wintermercato "In deze periode van sportieve malaise weerklonken er diverse stemmen in de entourage van Waasland-Beveren die meenden te kunnen stellen dat er ten onrechte geen inkomende transfers zijn gebeurd bij Waasland-Beveren tijdens de afgelopen “wintermercato”, dit terwijl de concurrenten in de degradatiestrijd wel nieuwe spelers hebben aangetrokken in de strijd om het behoud." "Uit respect voor de supporters, de vrijwilligers en iedereen die met Waasland-Beveren begaan is, heeft de club dan ook een summier onderzoek uitgevoerd om na te gaan of op het eerste gezicht deze regels gerespecteerd worden. Door het onderzoek van verschillende jaarrekeningen van gelieerde juridische entiteiten zijn er toch alarmbellen afgegaan."