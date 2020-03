Hoe zou het zijn met... Tony Watt

Tony Watt is nog maar 26 jaar oud, maar toch heeft hij er al een goedgevulde carrière opzitten met veel verschillende ploegen. Zo was hij ook in België aan de slag bij Lierse SK, Standard en OHL.

Tony Watt begon zijn profcarrière bij Celtic en in het seizoen 2013/2014 werd hij een seizoen uitgeleend aan Lierse SK. Daar deed hij het zeker niet slecht met 9 doelpunten en 3 assists in 18 wedstrijden.

Hij bleef na zijn uitleenbeurt in België, maar niet om bij Lierse SK te blijven voetballen. Standard was namelijk overtuigd door zijn kwaliteiten en ze kochten hem over van Celtic. Bij Standard zou het echter een heel stuk minder lopen (3 doelpunten in 21 wedstrijden). Na een half seizoen ging hij bij Charlton voetballen.

Hij werd door Charlton aan heel wat ploegen uitgeleend (Cardiff, Blackburn en Hearts) en in het seizoen 2017/2018 werd hij verkocht aan OHL. Hij was goed voor 2 doelpunten in 12 wedstrijden, maar in februari werd hij opnieuw een vrije speler.

Dit seizoen speelde Watt bij CSKA Sofia (3 doelpunten in 15 wedstrijden), maar sinds vorige maand speelt de aanvaller terug in Schotland bij Motherwell. Daar wisselt hij basisplaatsen af met invalbeurten.