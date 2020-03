Dit is ons 'Dreamteam' van de tweede periode in 1B!

De finaleweken zijn volop bezig tussen Beerschot en OH Leuven, maar we blikken graag al even terug op de tweede periode in 1B. Mét een dreamteam, uiteraard.

Doel

In doel kunnen we in de tweede periode niet naast Mike Vanhamel. Hij incasseerde op veertien wedstrijden amper negen tegendoelpunten en was zo een van de drijvende krachten achter de eindzege in de tweede periode voor Beerschot.

Verdediging

In de verdediging kiezen we voor een viermansdefensie, met daarbij ook nog twee pionnetjes van Beerschot. Zowel Frans als Prychynenko stonden meermaals als een echt huis achterin in de defensie in de tweede periode. Dewaele was actief op de rechterflank voor Westerlo, maar deed ook centraal meer dan zijn ding. En Neven was als bezieler van Lommel belangrijk in operatie redding/play-off 2.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast Casper Nielsen, die ondanks een dipje opnieuw helemaal goed was voor Union. Tom Pietermaat was dan weer de missing link op het middenveld van Beerschot, Mercier is de draaischijf van OH Leuven en Brüls oversteeg het niveau van de competitie meermaals. Overmeire speelde enkele sterke wedstrijden na zijn terugkeer en is hét symbool van clubliefde.

Aanval

Thomas Henry bleef ook in de tweede periode gewoon doelpunten maken en is zo topschutter van de competitie, naast hem konden we dan ook niet bij het opstellen van dit team van de periode.

Dat levert dan onderstaand elftal op: