KV Kortrijk en Zulte Waregem vissen in dezelfde vijver voor broodnodige versterking

KV Kortrijk en Zulte Waregem hebben voor volgend seizoen allebei verdedigende versterking nodig. Daarbij zijn ze alle twee bij dezelfde speler uitgekomen: de 21-jarige Ghanees Abdul Mumin.

Mumin speelt momenteel bij het Deense Nordsjaelland­, maar is eind dit seizoen transfervrij. Volgens Het Nieuwsblad had hij al een ontmoeting met Kortrijk. Maar ook Zulte Waregem zit achter zijn veren. Die onderhandelden al afgelopen winter met Mumin, maar kwamen niet tot een akkoord.

Kortrijk is niet tevreden over Mujakic en Kovacevic en Tuta is gehuurd zonder aankoopoptie. Bij Zulte Waregem is Marvin Baudry out met een pubalgie en is Marco Bürki vertrokken. Met Deschacht en Pletinckx hebben ze nog twee centrale verdedigers over.