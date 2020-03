KV Oostende reageert op overnamegeruchten: "Focussen op wedstrijd van zondag"

Woensdagochtend rezen er opnieuw vraagtekens bij de overname van KV Oostende. Daardoor zou zelfs de licentie met het oog op volgend seizoen in het gedrang komen.

KVO verstuurde woensdag een bericht via de clubsite. Erg veel wou het echter niet kwijt. Lees het volledige bericht hieronder.

“KVO neemt akte van de vragen die zijn gerezen over de financiële positie van de club en het al dan niet behalen van de licentie.”

Zoals eerder al werd gecommuniceerd, heeft KVO een bindende overeenkomst gesloten met een buitenlandse investeerder aangaande een meerderheidsparticipatie binnen de club én de nodige fondsen worden ook voorzien om de toekomst van KVO te verzekeren.”

“Op basis van deze overeenkomst kan en wil KVO als club geen commentaar geven over de huidige stand van deze investering, noch over eventuele financiële discussies tussen Alychlo, Oostende Stadion nv en de club. KVO heeft haar licentiedossier ingediend bij de Licentiecommissie en de club heeft er alle vertrouwen in dat zij een proflicentie zal bekomen voor volgend seizoen.

“KVO bedankt de sponsors en supporters voor hun geduld, begrip en vooral steun. Laten we ons nu vooral focussen op de belangrijke wedstrijd van zondag en met zo’n 2.500 supporters richting Brugge trekken om onze spelers te steunen.”