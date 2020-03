Gheysens waarschuwt de Belgische top: "Eigenlijk zijn we nog maar net begonnen met onze grote metamorfose"

Antwerp is in een mum van tijd een grote speler geworden in de Jupiler Pro League. Maar The Great Old rust niet op zijn lauweren. Er is nog veel groeimarge en die gaan ze gestaag benutten, belooft voorzitter Paul Gheysens.

Antwerp is in twee jaar tijd opgeklommen naar zijn status van vroeger. "We zitten op schema", vertelt Gheysens in HLN. "En die schema's zijn altijd scherp. Wij doen zoals de boer: hij ploegde voort. We kijken altijd hoe we beter kunnen doen, er ligt ons nog een enorm offensief te wachten. We zijn geslaagd om er iets moois van te maken, maar je moet altijd opletten wat je zegt. Want wat je zegt, moet je ook waarmaken."

Gheysens beloofde alvast dat hij gaat blijven investeren in de club. "Ik ga niet mee in de grootspraak van elke dag. Eigenlijk zijn we nog maar net begonnen aan onze grote metamorfose. Wij hebben heel veel sterke ideeën en we gaan die stap voor stap uitvoeren. We willen het klassieke voetbal opnieuw uitvinden. Voetbal is op het toppunt van zijn populariteit, om dat zo te houden, moet je het heruitvinden. Niet zoals die kookprogramma's op tv. De laatste drie jaar was een goede eerste stap: we hebben de rest ingehaald."