Marc Degryse: "De kampioen is al bekend, focussen op de strijd om de andere Europese tickets"

Eén speeldag voor het einde van de reguliere competitie telt Club Brugge vijftien punten meer dan AA Gent. De punten halveren uiteraard wel nog voor de start van de play-offs.

Marc Degryse ziet het niet meer foutlopen voor blauw-zwart. “Club Brugge is gewoon een klasse sterker dan de rest”, vertelde hij aan Sport/voetbalmagazine.

“Ik kan mij maar moeilijk voorstellen dat ze veel wedstrijden gaan verliezen in play-off 1. Zeker niet als je bedenkt dat ze maar één keer hebben verloren in de reguliere competitie. Als je het mij vraagt is de kampioen al bekend en moeten we ons focussen op de strijd om de andere Europese tickets.”