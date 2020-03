Ook politiek komt ertussen: Leuvense burgemeester wil promotiefinale uitstellen en dreigt met verbod

De reacties op de beslissing van de Pro League om alle professionele wedstrijden van komend weekend zonder publiek af te werken bracht heel wat reacties teweeg. Vooral over de promotiefinale is er ophef ontstaan.

Beerschot mocht de heenmatch voor eigen publiek afwerken en OH Leuven moet de terugmatch in het eigen stadion achter gesloten deuren afwerken. Een vorm van competitievervalsing, vonden ze bij Supportersvereniging Louvaniste en nu komt er ook een politieke reactie.

Mohamed Ridouani, de bergemeester van Leuven, wil dat de match wordt uitgesteld. "Anders verbied ik de wedstrijd van zaterdagavond", deelde hij mee aan Belga. "De veiligheid is voor ons een prioriteit. We vingen signalen op over samentroepingen van de twee grote supportersclubs rond het stadion", ging hij verder.