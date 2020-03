Deze youngsters maakten dit seizoen hun debuut in de Jupiler Pro League

In het seizoen 2019/20 maakte de Jupiler Pro League kennis met tal van nieuwe spelers, waaronder ook enkele youngsters die uit de Belgische jeugdopleidingen doorstroomden. Enkelen slaagden er zelfs al in om een zeer goede indruk na te laten.

Anderlecht

De resultaten blijven lang achterwege, maar als ze over een zaak tevreden kunnen zijn bij Anderlecht, dan is het wel over de doorstroming in de eigen jeugd. Zo was het debuut van Antoine Colassin veelbelovend tot aan zijn operatie en ook de amper 17-jarige Marco Kana bleef erg koel onder de grote druk die er steeds heerst bij de recordkampioen.

Charles De Ketelaere

De ontwikkeling van Charles De Ketelaere is ook indrukwekkend te noemen en ook hij was niet onder de indruk toen hij tegen de sterren van PSG en Real Madrid uitkwam. De buitenlandse clubs tonen 'en masse' interesse.

Aster Vranckx

Hetzelfde geldt voor de 17-jarige middenvelder van KV Mechelen. Hij maakte in augustus zijn debuut tegen Anderlecht en krijgt de laatste weken meer en meer speelgelegenheid. Feyenoord is de laatste geïnteresseerde in de lange rij.

Arnaud Bodart

Vanaf de eerste speeldag kreeg het jeugdproduct van de Rouches zijn kans van Michel Preud'homme en die greep hij, zoals het een doelman betaamt, met beide handen. Een van de beste en meest constante Standard-spelers van het seizoen.

Maarten Vandevoordt

Eerst viel doelman Danny Vukotic voor lange tijd uit en vervolgens werd er getwijfeld aan Coucke na enkele mindere optredens. Vandevoordt deed het goed in de competitie maar ook hij viel voor lange tijd geblesseerd uit. Hij is wel na zijn match tegen Napoli wel de jongste doelman in de geschiedenis van de Champions League.

Thibo Somers

Bij 'de Cercle' draaide het lange tijd vierkant. Hij was een van de weinige lichtpuntjes, maar tijdens de indrukwekkende 12 op 12 die voor het behoud zorgde zat hij vooral op de bank.