Europa League: welke wedstrijden gaan door en welke achter gesloten deuren/niet?

Het coronavirus heeft de Italiaanse Serie A lamgelegd en gezorgd voor gesloten deuren in de Duitse Bundesliga, Franse Ligue 1 en Spaanse Laliga. Maar ook de Europese wedstrijden ontsnappen niet. Over de Europa League van donderdag zijn er bij enkele confrontaties alvast twijfels.

Uitgesteld:

Sevilla - AS Roma

Inter Milan - Getafe

De confrontaties tussen Spaanse en Italiaanse ploegen gaan niet door. De Spaanse overheid had eerder beslist om geenenkel vliegtuig uit epicentrum Italië toe te laten en maakt voor de spelers en staf van AS Roma geen uitzondering.

Maar de Spaanse club Getafe staat ook niet te springen om naar Milaan af te reizen. Getafe-voorzitter Ángel Torres liet dinsdag al weten dat zijn team niet naar Italië zal reizen.

Achter gesloten deuren:

Olympiakos - Wolverhampton Wanderers

Wolfsburg - Shakthar Donetsk

Lask Linz - Manchester United

In Duitsland is het coronavirus ook uitgebroken. In de tweede Bundesliga is de eerste speler besmet.

Oostenrijk ligt als een sandwich tussen Italië en Duitsland, twee landen waar het virus zwaar tekeer gaat. Daarom wordt beslist om LASK-Manchester United ook achter gesloten deuren te spelen.

In Griekenland is het coronavirus voorlopig nog niet hard doorgebroken, maar gisteren bleek de voorzitter van Olympiakos besmet te zijn. Daarom worden ook in Olympiakos de deuren gesloten voor het publiek.

Gaan gewoon door zoals gepland

Voorlopig gaan er slechts twee wedstrijden door zoals gepland:

Istanbul Basaksehir - FC Kopenhagen

Rangers - Bayer Leverkusen (terugwedstrijd achter gesloten deuren)