Wat levert de Europa League vanavond op? Toch wel nog enkele pittige duels

Dinsdag komt de UEFA in spoedvergadering bij elkaar om te kijken wat ze de komende weken gaan doen met het Corona-virus. Tot dusver wordt echter nog 'gewoon' gevoetbald. Dus ook vanavond in de Europa League.

Sevilla - AS Roma en Internazionale - Getafe zijn uitgesteld, de zes andere wedstrijden gaan vooralsnog door - al zijn er daar flink wat achter gesloten deuren en dus zonder de fanbeleving.

Gesloten deuren her en der

Wolfsburg - Donetsk, Olympiakos - Wolverhampton, LASK Linz - Manchester United en Frankfurt - Basel worden achter gesloten deuren gespeeld. Istanbul Basaksehir - FC Kopenhagen en Rangers - Bayer Leverkusen zullen dus de enige zijn waar supporters aanwezig zijn.

Het is nog maar de vraag of de terugwedstrijden volgende week nog zullen worden gespeeld en/of welke andere voorzorgsmaatregelen worden genomen voor de latere rondes, maar tot dan krijgen we dus wel nog voetbal om van te genieten.

Onder meer Romelu Lukaku zien we niet aan het werk dezer weken, maar enkele andere Belgen of mensen met een Belgisch verleden nog wel. Kan Andreas Pereira een goede uitgangspositie verwerven tegen Linz bijvoorbeeld, of wat met Leander Dendoncker in Griekenland met The Wolves?

In Schotland staat dan weer de clash tussen Rangers en Leverkusen op het programma. Uitkijken wie van de ex-Genkspelers daarin het best uit de verf komt: Ianis Hagi voor de thuisploeg of toch Leon Bailey bij de bezoekers?

