Heeft Club Brugge een extra probleem? "Zijn een bedrijf waar geen externen komen"

Er is nog onduidelijkheid over wat de profclubs nu kunnen of mogen doen om het verdere verloop van de competitie voor te bereiden. Club Brugge heeft echter mogelijk nog een extra probleem.

De Pro League en de KBVB zijn het voorlopig nog niet eens over de trainingen van de spelers van de profclubs (lees het hier nog eens na), maar zelfs als er mag getraind worden is er mogelijk een probleem voor Club Brugge. Basecamp Zij trainen namelijk op het Basecamp in Westkapelle en dat is grondgebied Knokke-Heist. Burgemeester Lippens besloot daar al geen enkele sportactiviteit te zullen toelaten tot 30 april. "We zijn een bedrijf waar geen externen binnenkomen", sussen ze bij Club Brugge in Het Nieuwsblad. Zij gaan er dus vanuit dat ze wél hun taken zullen kunnen uitoefenen, hetzij nu, hetzij vanaf 4 april.