Impact Corona: KBVB en Pro League zijn het oneens over de trainingen

Alleen in België? Alleen in België. De KBVB en de Pro League zijn het oneens over de trainingen van de clubs in de Jupiler Pro League.

De KBVB gaat er na de adviezen van de veiligheidsraad vanuit dat er tot 3 april ook niet mag worden getraind en heeft dat ook zo gecommuniceerd. Toch trainen? De Pro League van zijn kant gaat er volgens Het Nieuwsblad dan weer vanuit dat trainingen een arbeidsprestatie zijn en dus nog mogen van de Belgische overheden. De komende uren of dagen volgt er mogelijk nog meer uitleg voor de voetballers over of en wat ze eventueel wel nog mogen doen.