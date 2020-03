Wat met de Premier League? Positieve gevallen bij Arsenal én Chelsea, maar ...

In de Jupiler Pro League is het doek voorlopig gevallen over de competitie, maar in het buitenland ligt het nog niet overal stil. In Engeland wordt nog getwijfeld, of het is eerder weifelen?

Het lijkt namelijk bijzonder duidelijk: de Premier League is door enkele positieve Corona-gevallen wel degelijk zwaar aangetast. Arsenal-trainer Mikel Arteta testte positief, ondertussen heeft Chelsea in een statement laten weten dat ook Callum Hudson-Odoi besmet is geraakt. Club statement: COVID-19 — Arsenal (@Arsenal) March 12, 2020 De match van Arsenal eerder deze week tegen Manchester City ging al niet door, dat zal nu ook het geval zijn voor de volgende wedstrijd van The Gunners. Maar het lijkt uiteindelijk niet meer dan logisch dat de Premier League ten laatste vandaag ook definitief wordt uitgesteld met een paar weken. Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 13, 2020