Kompany maakt grote indruk binnen technische staf: "Het brein van Vinnie zit op een ander niveau dan wat ik ooit zag in het voetbal"

De afgelastingen door het coronavirus gooien voor vele clubs roet in het eten, maar vooral bij Anderlecht zullen ze balen als een stekker. Paars-wit kwam de laatste weken immers op toerental.

Inspirator Kompany volharde, ondanks felle kritiek van de buitenwereld, in de boosheid met zijn filosofie en dat lijkt eindelijk zijn vruchten te gaan afwerpen voor paars-wit. Craig Bellamy kan als vertrouweling van Kompany als geen ander het doorzettingsvermogen van het RSCA-icoon inschatten.

“Als mens is hij indrukwekkend. Meer dan zelfs. Ik vraag me af waar hij zijn energie haalt. Dan stuurt Vinnie me berichtjes om vier uur 's nachts. ‘Wat denk je hiervan?' Ik vraag me af of hij wel slaapt. En hij speelt dan ook nog eens, hé. ‘It's nuts'. Ik zag nooit iemand harder werken dan hij.”

Buiten categorie

“Het brein van Vinnie zit op een ander niveau dan wat ik ooit zag in het voetbal. Hij doet zeven dingen tegelijk. Met dan ook nog eens veel passie. Hij kwam terug omdat zíjn Anderlecht in de moeilijkheden zat. Het raakt hem persoonlijk", schuwt de beloftetrainer de lovende woorden voor Kompany niet in Het Nieuwsblad.