Bouw nieuw stadion KV Kortrijk loopt vertraging op omdat eigenaar Tan er nog andere zaken wil in onderbrengen

De bouw van het nieuwe stadion van KV Kortrijk zou eind dit jaar moeten beginnen, maar dat blijkt wishful thinking te zijn. De stad Kortrijk en KVK-eigenaar Vincent Tan komen er voorlopig niet uit.

Nochtans leek alles in kannen en kruiken, maar de Maleisische eigenaar van KV Kortrijk wil in het nieuwe stadion ook allerlei commerciële activiteiten inbouwen. De stad ziet dat dan weer niet zitten om het winkelcentrum in de stadskern niet te bedreigen.

"Belangrijk is dat de stad, de intercommunale Leiedal en de eigenaar zich zeer positief blijven opstellen in dat dossier", zegt algemeen manager Matthias Leterme in S/V Magazine. "We zijn nu aan het kijken om de publiek-private samenwerking op te starten en een oproep te doen naar investeerders die de site willen ontwikkelen, het stadion inbegrepen. Maar we zijn daarvoor gebonden aan wetten, reglementen en timings. Het gaat niet zo snel als we zouden willen, maar het stadion komt er zeker. Het stadsbestuur trekt het dossier echt, omdat het overtuigd is van het belang ervan, en daar zijn we heel blij om."