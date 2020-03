AA Gent hakt knoop door: geen interlands voor Buffalo's de komende weken, bezorgdheid bij iedereen: "Of het nu een Belg is of een Oekraïner"

De voetbalwereld is momenteel technisch werkloos. Maar er is ook bezorgdheid om de eigen gezondheid en om die van geliefden.

Bij KAA Gent is tot op heden iedereen gezond verklaard: "Er is geen probleem, gelukkig maar", is Michel Louwagie duidelijk bij Sporza. "Maar er zijn geen zekerheden, elke dag is anders."

"Ik wil ook benadrukken dat onze clubdokter al een paar weken bezig was om iedereen te duiden op de omgang die er moet zijn. Iedereen weet wat hij moet doen. Maandag en dinsdag wordt niet getraind, woensdag komen de spelers opnieuw samen."

Geen interlands voor Buffalo's

Er is wel bezorgdheid binnen de groep: "Ik denk dat alle spelers even ongerust zijn. Dat hebben we gisteren gemerkt bij de spelersdelegatie. Of het nu een Oekraïner of een Belg was ... Het wordt nu wel afgeraden om een vliegtuig te nemen, dus we gaan rustig moeten blijven en afwachten wat er beslist wordt."



Interlands zullen de spelers van KAA Gent de komende weken in ieder geval niet spelen. "De FIFA heeft een omzendbrief gestuurd dat clubs hun spelers niet verplicht moeten laten afreizen. Als AA Gent hebben wij beslist dat de spelers niet mogen gaan. Wat ook betekent dat een eventuele voorbereiding naar een verder afhandelen van de competitie iets makkelijker zal verlopen."