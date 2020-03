Corona-update: Rode Duivel in quarantaine door besmette ex-Standardverdediger: "Volg de maatregelen!"

Zondagmiddag werd bekend dat Eliaquim Mangala (ex-Standard, ex-Manchester City) besmet is met het coronavirus. Samen met enkele andere ploegmaats van Valencia testte hij positief op COVID-19, wat drastische gevolgen heeft voor een Rode Duivel

Want Timothy Castagne speelde met Atalanta Bergamo nog tegen het Valencia van Mangala in de Champions League. Daardoor moet de Rode Duivel nu in quarantaine in Italië. Maar de kans was alleszins al zeer klein dat de spelers van Atalanta hun huis zouden verlaten aangezien heel Italië in lockdown is.

Mangala kwam met een opvallende boodschap naar buiten op zijn social media, hij heeft geen symptomen maar testte wel positief op het virus. "Ik heb vandaag positief getest op het virus. Ik voel me goed en heb geen symptomen, maar ben wel afgeschermd van mijn andere familieleden in huis", begint de verdediger.

"Ik heb nu geleerd dat we ook het virus kunnen dragen zonder symptomen te vertonen. Daarom roep ik iedereen op om de voorzorgsmaatregelen te nemen en binnen te blijven, ookal voel je je goed", is de duidelijke boodschap. Verder bedankt hij nog iedereen die moeite doen om het virus niet te verspreiden.