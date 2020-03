Begin april voetballen we nog niet terug: "Hopelijk eind april of begin mei"

De Pro League onderzoekt momenteel alle mogelijke scenario's om de competitie toch af te werken, maar dat is niet makkelijk. Er valt immers geen termijn op de crisis te plakken. Pierre François heeft echter al gezien dat het begin april niet mogelijk zal zijn om weer te beginnen.

Dat lijkt ons ook onmogelijk. De maatregelen zullen nog verlengd worden. “We hopen om opnieuw te voetballen eind april of begin mei. De competitie opschorten - zoals in het basketbal - maakt de voetballers economisch werkloos", aldus François bij Sudpresse.

François hoopt op zijn minst de slotspeeldag te kunnen afwerken. "Uiteraard ligt de prioriteit bij de volksgezondheid, maar opnieuw voetballen zou betekenen dat we de slotspeeldag in de Jupiler Pro League, de terugmatch in de 1B-finale en misschien wel de tien duels in play-off 1 kunnen afwerken."