Als het van u afhangt, dan is Club Brugge nu al kampioen

De competitie in België is tot op heden stilgelegd tot minstens 3 april, maar het kan mogelijk nog langer duren voor we opnieuw aan voetballen komen. En dus is de vraag: wat doen we met de competitie?

We stelden u ook de vraag wat we beste zouden doen met de competitie: stopzetten of toch nog voor de play-offs volop gaan? Of eventueel de play-offs inkorten, naar een voorstel van KVK-voorzitter Allijns? Dat ziet u alvast helemaal niet zitten, met amper 2% van de stemmen. Of gewoon niemand de titel schenken? Neen, als het van u afhangt, dan mag de competitie gewoon stoppen én mag Club Brugge de titel krijgen. Daarover is 69% van jullie het eens. Het zou betekenen dat AA Gent naar de Champions League-voorrondes mag en dat Genk noch Anderlecht Europees zouden spelen.