Wat nu met de competitie? Joseph Allijns heeft een pittig voorstel: "Praktisch onmogelijk"

De beslissing is gevallen: tot 3 april wordt er al zeker geen voetbal gespeeld in België. Maar wat daarna? Joseph Allijns heeft alvast een plan ...

Als het van de voorzitter van KV Kortrijk afhangt, dan wordt er na 3 april een verkorte vorm van de play-offs afgewerkt.

Eerder was hij nog te vinden voor de algehele afschaffing van de play-offs, omdat Club Brugge toch kampioen wordt.

Play-offs light

"Het is praktisch onmogelijk om nog elf speeldagen af te werken na 4 april. Als er dan al opnieuw gevoetbald mag worden", is Allijns duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Het voorstel van Allijns is om play-off 2 met rechtstreekse uitschakeling af te werken en play-off 1 op te splitsen in een strijd om de top-3 en een strijd om het vierde Europese ticket met de ploegen van 4 tot 6 in in totaal vier speeldagen.