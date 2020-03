Antwerp moest zelfs nu Lamkel Zé op het matje roepen nadat die instructies in de wind sloeg

Antwerp moest zelfs in coronacrisis Didier Lamkel Zé op het matje roepen. De club verbood zijn spelers om naar het buitenland te trekken, maar toch stak de Kameroener de grens over.

De spelers zijn tot dinsdag vrij, maar de club liet hen weten dat ze zeker niet naar het buitenland mochten gaan. Lamkel Zé postte zaterdag wel foto's op zijn Instagram waaruit bleek dat hij in Rijsel zat, net over de grens. Daar vertoeft hij wel meer als hij vrij was.

De club heeft daarop nogmaals benadrukt dat het verboden is om België te verlaten, weet GvA. Ook het personeel mag het land niet verlaten.