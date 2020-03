Voorzitter European Leagues: "Het kan bijna niet anders dan dat er clubs in problemen komen"

Dinsdag vergadert de UEFA over het vervolg van het huidige voetbalseizoen. Ook de Nederlander Jacco Swart kruipt achter zijn webcam.

Swart is de directeur van de European Leagues. Die organisatie verdedigt de belangen van clubs uit 36 competities, waaronder de Belgische. In een gesprek met Algemeen Dagblad gaf hij zijn visie over hoe het nu verder moet.

“Ik heb geen glazen bol, maar ik denk dat als we nu kunnen tekenen voor een herstart van het voetbal op 1 mei, we dan snel een pen moeten zoeken."

"Het kan bijna niet anders dan dat er clubs in problemen komen, nu inkomsten uit kaartverkoop, horeca en misschien wel media uitblijven. De FIFA en UEFA zijn rijke bonden, maar je kan niet verwachten dat ze even een paar miljard euro vrijmaken. De overheden zullen niet alleen bedrijven maar ook sportclubs moeten gaan helpen."

"We zitten met de nationale competities op de begane grond en met de Champions League op verdieping één en het EK op de tweede etage. We moeten via de begane grond naar boven. Dus laten we nu eerst de nationale competities afmaken, desnoods in de zomer.”