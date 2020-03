Wat mag nu wél nog in tijden van Corona? "Zoek geen achterpoortjes" en "Nieuw probleem niet oplossen door bestaand probleem erger te maken"

Het Corona-virus heeft de wereld in de ban geslagen en heel veel mensen zitten momenteel thuis. Wat kan en mag er wél nog? Want sporten blijft in ieder geval gezond. Zéker nu.

RSC Anderlecht was de eerste club uit de Jupiler Pro League die zijn spelers naar huis stuurde, KRC Genk volgde ondertussen al en vermoedelijk gaan ook nog vele andere clubs volgen de komende uren of dagen.

Het is wachten tot er vanuit de regeringen en/of de Pro League een statement komt dat de spelers van de profclubs onder geen beding nog samen mogen sporten - tot op heden is dat bij de meeste ploegen wél nog het geval, zij het in kleine groepjes.

Geen achterpoortjes

"SKA en GSV vragen alle sporters om geen achterpoortjes te gaan zoeken of “creatieve oplossingen” te bedenken die indruisen tegen het doel van het rampenplan: concentraties van burgers en contacten tussen besmette en gezonde mensen maximaal beperken om de epidemie te vertragen en intensivecare-afdelingen niet te overbelasten", klinkt het.

"De hele sportsector, competitief en recreatief, in clubverband of daarbuiten, moet de bepalingen van het rampenplan respecteren. Zo beoefenen mensen voorlopig beter geen judo of andere vechtsporten meer, maar ook geen voetbal of andere teamsporten waarbij lichamelijk contact onvermijdelijk is."

Algemene gezondheid

Toch moet duidelijk gemaakt worden dat sporten nog steeds belangrijk is voor de algemene gezondheid van het volk. Dokters willen momenteel vermijden dat mensen met elkaar in contact komen en zo het Corona-virus verspreiden, maar in de mate van het mogelijke moet er zeker nog gesport worden.

"Het kan niet de bedoeling zijn dat we een nieuw gezondheidsprobleem trachten op te lossen door een bestaand en ernstig gezondheidsprobleem, gebrek aan beweging, nog erger te maken. Mensen moeten genoeg mogelijkheden blijven hebben en voldoende prikkels krijgen om te bewegen en te sporten."

Sport (zoveel mogelijk) alleen

Wandelen of joggen kan voor de vereniging zeker deugd doen, alsook mountainbiken of fietsen. Doe dat in de mate van het mogelijke wel alleen. Hou sowieso afstand van andere sporters en ga zeker niet samen douchen of samen in de auto zitten van of naar een training.

"Bij slecht weer of als je om een andere reden thuis moet blijven, dan kun je gebruik maken van persoonlijk trainingsmateriaal (fietsergometer, loopband, crosstrainer, roeimaichine, eigen fitnesstoestel…). Ook zonder toestel kun je thuis in conditie blijven met yoga, corestability- of andere oefeningen."