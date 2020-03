Joachim Van Damme minimaliseerde het ook: "Nog met vrienden afgesproken, dat was niet het juiste plan"

De spelers van KV Mechelen hebben ook geen trainingen meer op de club. Joachim Van Damme onderhoudt zijn conditie door rondjes te lopen in de buurt van zijn huis. "Het besef dat het erg is, is gekomen door mijn vriendin."

Net als velen onder ons minimaliseerde Van Damme ook de situatie. “Niemand, op de experts en de wetenschappers na, besefte eigenlijk hoe ernstig het coronavirus is. Ook wij zijn vrijdag nog gewoon naar de club gekomen. En 's avonds heb ik nog met ­vrienden afgesproken. ' Dan zien we elkaar nog een keer'. Dat bleek ­achteraf niet het juiste plan", geeft hij toe in GvA.

Vriendin Carolien liet hem de ernst inzien. Zij is kleuterlerares. “Van nature ben ik een losser type. ' We lossen een probleem op wanneer het zich stelt', denk ik. Carolien daarentegen is iets behoedzamer. Zij heeft me duidelijk gemaakt dat we maar beter op­passen."