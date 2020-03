Italiaanse miljardair die ook voorzitter is van topclub doneert hallucinant bedrag aan strijd tegen coronavirus

Na de positieve test van verdediger Rugani enkele weken geleden, heeft middenvelder Blaise Maduidi ook postief getest op het coronavirus COVID-19. Voorzitter Andrea Agnelli ziet het niet graag gebeuren.

Daarom doneert hij samen met zijn familie zo'n 10 miljoen euro voor de aankoop van ademhalingstoestellen, medische uitrustingen en voor andere gezondheidsorganisaties.

#Coronavirus, dalle società della famiglia Agnelli 10 milioni di euro e 150 respiratori per la #protezionecivile. In più una flotta di mezzi a disposizione di @crocerossa e associazioni per assistenza. @fcagroup @TgrRai #ioseguotgr pic.twitter.com/4ULAhobZCi