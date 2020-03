Welke topspelers kunnen na 30 juni hun clubs verlaten?

Het coronavirus houdt de voetbalwereld in de ban. Het EK is al naar de zomer van 2021 verschoven en daardoor krijgen de competities de tijd om alle wedstrijden af te werken. Veel competities zullen het voor 30 juni willen afhandelen.

En daar is een logische verklaring voor. Spelers waarbij het contract afloopt op 30 juni, kunnen dan namelijk gratis vertrekken. Er is geen enkele wet dat ze kan stoppen volgens Johan-Michel Menke, een advocaat. Het staat te lezen op Transfermarkt.co.uk.

De FIFA zou willen reageren door de transfermarkt even uit te stellen, maar volgens Menke zou er dan niets veranderen. Het contract blijft aflopen op 30 juni en daar kan niets aan gedaan worden. Clubs zijn nu ook al in gesprek met vrije spelers en er zouden voor 1 juli al akkoorden gesloten kunnen worden.

Daar zouden enkele topspelers tussen zitten. Zo loopt het contract van Willian af op 30 juni en de contractonderhandelingen met Chelsea verlopen moeizaam. Mourinho zou de Braziliaan heel graag naar Tottenham halen. Ook Edinson Cavani lijkt te vertrekken bij PSG als vrije speler. Hij kan naar verschillende clubs, maar Atlético Madrid lijkt voorlopig zijn nieuwe ploeg te worden.

Rode Duivels

Bij de vrije spelers na 30 juni vinden we ook enkele Rode Duivels terug. Zo lopen de contracten van Thomas Meunier en Dries Mertens af. Meunier kan op heel wat belangstelling rekenen van Dortmund en Dries Mertens is heel populair in heel Europa. De kans bestaat ook nog dat Mertens gewoon zijn contract zou verlengen bij Napoli.