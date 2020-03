Beerschot en de duivelse hindernissenbaan richting 1A: meer dan vier jaar al elke keer iets

Het is toch wat met Beerschot. De club maakte iets meer dan zeven jaar geleden zijn herstart in eerste provinciale onder de naam KFCO Beerschot-Wilrijk FC en leek in een mum van tijd weer op het hoogste niveau te zullen komen. Maar de laatste vier jaar is het telkens wel wat geweest.

2015-2016: genekt door competitiehervorming

KFCO Beerschot-Wilrijk speelde kampioen in derde klasse B nadat huidig trainer Hernan Losada het winnende doelpunt maakte in de finalematchen tegen Bocholt. Door de hervorming van de competitie naar 1A en 1B met slechts acht clubs vielen de Ratten echter uit de boot. Ze moesten het seizoen erop in Eerste Amateur spelen, wat ze eigenlijk niet als promotie zagen, want ze zaten nog steeds op twee reeksen van het hoogste niveau.

2017-2018: De 'Maes-soap' en penalty in 90ste minuut

Na voor de vierde promotie op rij gezorgd te hebben het seizoen ervoor - een unicum in de Belgische voetbalgeschiedenis - bereikte de club voor de eerste keer de finale van 1B na de heenronde te hebben gewonnen. Cercle Brugge werd de tegenstander.

De heenmatch werd met 1-0 gewonnen, maar Beerschot zag wel Alexander Maes rood krijgen. Het werd een heel gedoe voor de Geschillencommissie, want Beerschot vond dat Maes niet correct was opgeroepen. Uiteindelijk mocht hij toch niet spelen en verloren ze met 3-1 na een penalty in de 90ste minuut. Ook over die penalty waren er veel discussies, want Cardona (op wie Swinkels de fout maakte en die ook de penalty omzette) zou de bal met de hand geraakt hebben. De VAR en scheidsrechter Boucaut gingen daar niet op in.

2018-2019: te vroeg victorie gekraaid

Dat ligt waarschijnlijk nog allemaal redelijk vers in het geheugen. Beerschot-voorzitter Francis Vrancken poseerde na de affaire Propere Handen met een glas champagne in de krant omdat hij "zeker was dat ze volgend seizoen in 1A zouden spelen". KV Mechelen werd immers verdacht van omkoping het seizoen ervoor om in hoogste klasse te blijven. Het draaide alweer op een ontgoocheling uit.

2019-2020: Corona-onzekerheid

Wie weet hoe dit gaat aflopen. Bij Beerschot vinden ze wel dat een eerste klasse met minstens 18 de enige juiste oplossing is. Ze zijn ervan overtuigd dat de terugmatch tegen OHL niet meer gespeeld zal kunnen worden en dat ze recht hebben op 1A in dat geval. Een normale voorbereiding op zo'n belangrijke match is ook niet meer mogelijk... Wordt zonder twijfel nog vervolgd...