Dierckx hoopt dat Waasland Beveren degradatiestrijd fair mag uitvechten: "We willen niks liever dan ons sportief handhaven"

Maandag was de laatste trainingsdag voor Waasland Beveren. Zeker tot april moeten de spelers nu zelf hun conditie thuis gaan onderhouden. Ook Tuur Dierckx probeert thuis te doden, maar zit nog met de degradatiestrijd in het achterhoofd.

“Je leest wat, bekijkt eens een serie op Netflix, volgt het nieuws en je komt eens buiten op het terras. Toch heb je het gevoel dat je ­gevangen zit. Want Netflix word je na een tijdje ook beu", zo verwoordt Dierckx zijn tijd in quarantaine bij Gazet van Antwerpen.

De explosieve winger ziet het leven in Antwerpen volledig stilvallen: "Alles is zo rustig ­wanneer je op straat komt. Raar hoor. In het begin heb ik het wel ­onderschat, net zoals veel ­mensen. Maar als je hoort en leest wat er nu allemaal gebeurt… Mijn grootouders zitten in ­isolatie. Gelukkig is alles goed ­geregeld. Maar toch... Ik kan hen nu alleen maar bellen."

Degradatiestrijd

Ondertussen ligt de degradatiestrijd Dierckx en bij uitbreiding heel Waasland Beveren nog zwaar op de maag. Al zouden die kopzorgen door de coronacrisis of de financiële malaise bij KV Oostende wel eens kunnen wegvallen.

Toch hoopt de 24-jarige vleugelspeler dat Waasland Beveren op een faire manier zijn plekje in de hoogste klasse van het Belgisch voetbal kan veiligstellen: “Uiteraard. We willen niks liever dan ons sportief handhaven. En daar geloof ik nog in. Maar je kunt op dit moment niet toeleven naar dat moment, dat is ­ambetant. Hopelijk volgt er ­binnenkort duidelijkheid.”