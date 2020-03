Anderlecht ontslaat clubicoon: Pär Zetterberg aan de deur gezet

Karel Van Eetvelt is niet naar Anderlecht gekomen om zich populair te maken, maar wel om harde beslissingen te nemen. Eén daarvan zal waarschijnlijk niet zo best ontvangen worden door een deel van de fans: Pär Zetterberg is namelijk ontslagen.

De 49-jarige Zweed werd bedankt voor bewezen diensten, weet HLN. Zetterberg werd binnengehaald als de nieuwe Jean Dockx, iemand die moest waken over het DNA van Anderlecht. Maar door de vele wijzigingen binnen het organigram is dat er nooit echt van gekomen. Hij werd dan maar assistent, maar werd in die functie amper gebruikt. Fred Rutten wist al niet wat hij ermee aan moest en sinds de komst van Kompany werd hij steeds minder belangrijk. Hij zetelde al niet meer in het transfer comité en wordt dus ook niet onmisbaar geacht als assistent.