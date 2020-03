Anderlecht heeft Zetterberg ontslagen om financiële redenen: "Op korte termijn wapenen tegen inkomstenverlies"

Geen Pär Zetterberg meer bij Anderlecht. De Belgische topclub heeft hem namelijk ontslagen om financiële redenen. Door het stopzetten van de competitie is er uiteraard inkomstenverlies en Anderlecht probeert zich op deze manier te wapenen tegen het verlies.

Anderlecht gaf meer uitleg over het ontslag van Zetterberg in een mededeling. "Door het coronavirus staat het voetbal voor een grote uitdaging. De maatregelen hebben een effect op de financiële werking van onze club", staat te lezen in Het Nieuwsblad.

"We moeten ons op korte termijn wapenen tegen het inkomstenverlies door de stopzetting van de competitie. Op lange termijn moeten we opnieuw een succesvolle voetbalclub worden. Er horen pijnlijke beslissingen bij en het ontslag van Zetterberg is er één van. Hij blijft een monument van Anderlecht en hij betekent enorm veel voor paars-wit", aldus de Belgische topclub.