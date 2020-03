Hoe de coronacrisis ook de toekomst van Vanden Borre bij Anderlecht kan bepalen

Bij Anderlecht zijn ze de denkoefening met betrekking tot de invulling van de spelerskern voor volgend seizoen al aan het maken. Is er daarin nog plaats voor Anthony Vanden Borre? Het coronavirus zou wel eens roet in het eten kunnen gooien.

Vanden Borre had zich namelijk klaargestoomd voor de Play-Offs. In januari bleek de rechtsback nog niet in topvorm, maar het jeugdproduct van paars-wit had zich graag bewezen in het seizoensslot.

Door de coronacrisis is het niet onmogelijk dat enkel de laatste speeldag van de reguliere competitie afgewerkt wordt en de Play-Offs afgeschaft worden. Dat zou een flinke streep door de rekening betekenen voor Vanden Borre. Bovendien wist de concurrentie op zijn positie (lees: Murillo) zich al te onderscheiden.

Vooral in Play-Off 2 zag de Brusselaar kansen om zich te tonen aan Kompany en Vercauteren. Volgens Het Nieuwsblad gelooft het duo wel degelijk nog in Vanden Borre, maar zal veel afhangen van de voorwaarden van de verlenging van zijn aflopende contract. Nu is die overeenkomst nog opgesteld met zeer bescheiden condities.