Fan Board op de tenen getrapt door ontslag Zetterberg: "Als ze hem kunnen ontslaan moet iedereen voor zijn job vrezen"

Zelf had Pär Zetterberg zijn ontslag niet zien aankomen en dat kan je ook zeggen van de Fan Board van Anderlecht. Zij waren absoluut niet opgezet met het nieuws over hun clubicoon.

De fans van Anderlecht lieten hun onvrede blijken in Het Laatste Nieuws. "Elke Anderlecht-fan is gedegouteerd na het ontslag van Zetterberg. Ook met de timing. Ze denken dat er geen protest zal komen nu er geen matchen of trainingen zijn. Maar het zal heet zijn als de competitie hervat. De nieuwe bazen zullen het voelen."

Het Anderlecht-DNA

Geen mis te verstane woorden van het paars-witte supportersorgaan. Als speler heeft Pär Zetterberg vele harten in het Astridpark veroverd, maar ook als assistent-coach was hij geliefd. "Hij had het DNA van de club en kon ons onder controle houden als het moeilijk ging. Het was Zetterberg die op de barricades ging staan en het bestuur uit de wind zette."

De Fan Board begrijpt er niets meer van. Hoe hebben ze zo'n clubicoon aan de deur kunnen zetten? "Hij bewaakte onze waarden en normen. Als ze zelfs hem durven ontslaan, dan moet iedereen voor zijn job vrezen. Wie wordt de volgende? Kompany? Verschueren?", vroegen ze zich af.