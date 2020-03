Moet Anderlecht dan toch vertrek vrezen? Engelse, Duitse en Franse interesse in goudhaantje

Bij Anderlecht weerspiegelt de huidige positie in het klassement niet het gigantische spelerspotentieel in de kern. De Brusselaars beschikken namelijk over enkele ruwe diamanten.

Jeremy Doku is misschien wel hét paradepaardje van Neerpede op dit moment. Na een moeilijk seizoensbegin, ontplofte de kwikzilveren winger helemaal de laatste maanden. Getuige daarvan is zijn exploot in de monsterzege tegen Zulte Waregem (7-0). Anderlecht en Doku zelf gaven al aan ook volgend seizoen met elkaar te willen doorgaan, maar paars-wit kan de financiële realiteit ook niet ontkennen, er moet geld in het laatje gebracht worden deze zomer en Doku vertegenwoordigt een klein fortuin. Bij een monsterbod gaat Anderlecht misschien wel overstag. Volgens Football Ghana is er aan interesse in Doku alvast geen gebrek. Twee Duitse clubs, één Franse club en nog een andere Engelse club zouden de explosieve winger maar al te graag aan hun loonlijst toevoegen en zullen deze zomer gaan aankloppen in het Lotto Park.