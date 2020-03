Belgische belofte-international bekent: "Eerlijk, ik had nog nooit gehoord van Jacky Mathijssen"

Johan Walem liet Franco Antonucci bij de nationale U21 debuteren in het belangrijke duel tegen Bosnië-Herzegovina. De kwieke middenvelder bedankte met een sterke prestatie en scoorde zelfs in de daaropvolgende interland tegen Moldavië.

“Ik was enorm blij en trots dat ik sterk speelde bij mijn debuut tegen Bosnië-Herzegovina, het was immers een zeer belangrijk duel voor ons. Het is dankzij Johan Walem dat ik een kans kreeg om mezelf te tonen bij de Beloften. Ik ben hem daar ontzettend dankbaar voor", vertelt Antonucci in een gesprek met Voetbalkrant.com.

Nu Johan Walem vertrokken is voor een buitenlands avontuur, heeft de KBVB onlangs Jacky Mathijssen aangesteld als zijn opvolger. “Eerlijk is eerlijk: ik ken hem niet. Ik had zelfs nog niet van hem gehoord. Dat hij vroeger keeper was en ook trainer was in eerste klasse? Ik heb het gehoord ja, maar ik wist het echt niet. Door de coronacrisis hebben we mekaar nog niet ontmoet, maar dat komt wel!”

Zeker geen verveling

Coronacrisis… het woord is gevallen. Kan de jongeling zijn dagen wat gevuld krijgen, nu het voetbal on hold staat? “Ja hoor, ik zit sinds kort terug in België, waardoor ik dicht bij mijn familie ben. Daar geniet ik oprecht van, want ik heb de voorbije jaren steeds in het buitenland gezeten.”

“We hebben uiteraard een programma van de club gekregen met de nodige conditietrainingen en core-oefeningen. Via onze WhatsApp-groep posten we dan foto’s of video’s, waardoor er toch wat controle is.”

Over Orel Mangala: “Onderschat in België”

Antonucci speelde in de jeugd van Ajax en Anderlecht. Daar speelde hij niet met de minsten samen. “Bij Ajax heeft Matthijs de Ligt de grootste indruk op me nagelaten. Hij speelde toen al zoals hij nu doet: erg sterk en volwassen. Een beest dat nog kan voetballen ook.”

“Bij Anderlecht was Orel Mangala een echte topper. We speelden lang samen en onlangs kwamen we elkaar weer tegen bij de U21. Het is altijd een plezier om met hem te spelen. Omdat hij in Duitsland voetbalt, blijft hij in België misschien wat onderbelicht. Maar hij is erg goed, hij wordt wat onderschat in België, volgens mij.”

