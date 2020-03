Zetterberg zag zijn ontslag niet aankomen: "De reden? Die kan je best aan Van Eetvelt vragen"

Anderlecht kondigde zaterdag het ontslag van Pär Zetterberg aan. De Zweed was sinds november 2018 bij de recordkampioen aan de slag en kreeg op 21 maart het bericht dat hij ontslagen werd. De ex-speler van RSCA zag het niet aankomen.

Het was Karel Van Eetvelt, de nieuwe CEO van RSC Anderlecht, die het slechte nieuws aan de man bracht. "Hij legde de beslissing uit en ik heb niet veel vragen gesteld. Wat nu net de reden van het ontslag is kan je beter aan hem vragen, om misverstanden te vermijden", legde Pär Zetterberg uit bij Het Laatste Nieuws.

De Zweed werd onder Hein Van Haezebrouck aangesteld als assistent en zag veel trainers en stafleden komen en gaan. Zijn rol was binnen het project was niet altijd even duidelijk. "Dit seizoen net wel. Ik begeleidde de jonge en de aanvallend ingestelde spelers. Dat ging zoals we wilden."

"Ik was wel verrast, maar dat ben je altijd als je het niet voelt aankomen", zei Zetterberg nog.