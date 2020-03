Vertonghen veroordeelt gedrag ploegmaat: "Zouden zware boetes moeten op staan en geld aan dokters geven"

Dele Alli werd gespot in een paar clubs. Vertonghen veroordeelt zulk gedrag nu. "We zouden zware boetes moeten geven aan iedereen die de beschermende maatregelen niet naleeft. Dat geld zou naar de gezondheidszorg, de dokters, de verpleegsters en verplegers en sleutelwerkers... moeten gaan."

Should fine big time for everyone who’s not respecting the protection measures and give the money back to NHS, doctors, nurses, key workers etc... #SocialDistancing