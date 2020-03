Nederlandse spits in Spanje ziet ook praktische problemen: "In de zomer? Dan is het hier 40 graden in de schaduw"

In Spanje is er een totale lock down afgekondigd. De Nederlandse aanvaller Luuk de Jong zit ook in zijn appartement opgesloten. Maar maandag zou zijn club de trainingen willen hervatten. Optimistisch? "We houden er rekening mee dat we langer binnenzitten."

Sevilla is een stad die normaal gezien leeft. "In februari was het al boven de 20 graden en leefde iedereen buiten. Het is echt heel gek om mee te maken", zegt hij in het Algemeen Dagblad. "Ploeggenoten spreek ik af en toe op de app. Tot op dit moment heeft niemand symptomen van corona, en dat had wel gekund. Onze laatste wedstrijd voor de stop was uit bij Atlético Madrid. Juist in Madrid is de heftigste uitbraak geweest."

De Jong ziet ook praktische problemen om in de zomer in Sevilla te spelen. "Ik ben wel benieuwd: gaan we dan in juni inhalen? En misschien wel doorspelen tot in juli? Tegen die tijd is het hier in Sevilla verzengend heet, 40 graden of nog meer in de schaduw. Dat wordt dan nog wat. Ik neem aan dat de club gewoon thuis wil spelen, aftrappen om 22.00 uur 's avonds of nog later, zoiets."