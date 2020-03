Netflix speelt handig in op voetballoze dagen met gloednieuwe serie over de bakermat van het spelletje

Het zijn barre tijden voor de voetballiefhebber. "In uw kot blijven" is de boodschap en ook op de beeldbuis is er geen troost te vinden. Toch niet wat voetbal betreft.

Netflix speelt daar handig op in. Het Amerikaanse bedrijf weet dat veel voetbalfanaten dezer dagen op hun honger blijven zitten. De timing van hun nieuwe paradepaardje, 'The English Game', kon dan ook niet beter zijn. De zesdelige reeks gaat over het prille begin van voetbal en de stijgende populariteit over verschillende volksklasses heen. Nu te zien: The English Game. En om goed af te trappen zijn hier meteen wat andere voetbalkijktips:



⚽ Sunderland ‘Til I Die

⚽ Barça Dreams

⚽ Apache: La vida de Carlos Tevez

⚽ Le K Benzema

⚽ Antoine Griezmann: Champion Du Monde

⚽ Becoming Champions

⚽ Forever Pure — Netflix NL (@NetflixNL) March 20, 2020 Netflix maakte op sociale media van de gelegenheid gebruik om nog enkele andere voetbalgerelateerde series in haar aanbod te promoten, zoals 'Sunderland 'Til I Die' en 'Antoine Griezmann: Champion du Monde'.