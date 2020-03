Barcelona is al actief aan het zoeken op de transfermarkt, 'bod op spits van meer dan 100 miljoen afgeslagen'

In heel Europa ligt het voetbal stil door het coronavirus, maar dat zorgt er niet voor dat Barcelona zich rustig houdt. Op de transfermarkt is het al duchtig op zoek naar versterkingen voor volgend seizoen.

Zo zou Barcelona een bod hebben gedaan op Lautaro Martinez, spitsbroer van Lukaku bij Inter Milaan. De Catalaanse club zou 70 miljoen euro mét Arturo Vidal en Nelson Semedo geboden hebben, maar dat lijkt niet voldoende voor Inter. De 22-jarige Argentijn zou een afkoopsom van 111 miljoen euro in zijn contracht hebben staan en ze willen in Italië liefst het volledige bedrag krijgen.

Maar ook in het verdedigende compartiment is Barcelona op zoek naar versterking, want Manchester City-verdediger Aymeric Laporte zou op interesse kunnen rekenen van de Spaanse club. Volgens Mundo Deportivo wil Barcelona munt slaan uit de mogelijke Europese uitsluiting van City in de Champions League. Nu Samuel Umtiti waarschijnlijk vertrekt, zou landgenoot Laporte in pole position staan om hem te vervangen.

En zoals bekend zou Barcelona heel graag Neymar terughalen naar de ploeg. Het zou naar verluidt Antoine Griezmann na een jaar al willen laten gaan om geld vrij te maken voor de Braziliaanse winger van PSG.