FIFA-preses ziet de kans om wereldvoetbal te veranderen schoon: "Minder matchen en toernooien, wel interessantere"

2021 wordt een bijzonder druk jaar op de voetbalkalender. Het EK en de Copa América werden al met een jaar uitgesteld en ook dit seizoen zal het wellicht nog druk worden, als er al opnieuw gevoetbald wordt.

Dat beseft Gianni Infantino maar al te goed. Hij wil van de situatie gebruik maken om grondige veranderingen door te voeren aan het wereldvoetbal. Bij La Gazzetta dello Sport liet de voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA in zijn kaarten kijken.

Tegenovergestelde trend

"We kunnen het wereldvoetbal veranderen door een stap terug te zetten. Misschien moeten we het aantal matchen en toernooien reduceren en vervangen door meer interessante duels. In deze tijden van solidariteit kunnen we over hervormingen praten", ging hij verder.

Een verrassende uitspraak, want in de werkelijkheid zijn we een tegenovergestelde trend met meer toernooien met meer clubs. Zoals het EK in 2016 waar voor het eerst 24 landen aan hebben deelgenomen. Of een groter WK voor clubteams, dat gepland was voor 2021.