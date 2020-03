Hoe moet het sportief verder als Lokeren zich financieel redt? "Laatste voetbalactiviteit dateert van 28 februari"

De signalen vanuit Lokeren over een financiële redding zijn positief. Maar als er dit seizoen nog gevoetbald wordt, moet de club zich zien te handhaven in de play-downs tegen Roeselare. Geen sinecure, aangezien de spelers al even niet meer aan voetballen toe kwamen.

"Onze laatste voetbalactiviteit dateert van 28 februari", merkte Stijn Vreven op in Het Belang van Limburg. Daarmee doelde de trainer van Sporting Lokeren op de wedstrijd tegen Beerschot, de laatste van de reguliere competitie. "In het voetbal is dat een eeuwigheid. Eigenlijk hebben we nu een hele voorbereiding nodig om ons klaar te stomen." Eerst het financiële Want als de club zich redt, op financieel vlak dan, moet het nog aan de bak tegen Roeselare in de play-down. Wel ten vroegste pas vanaf 1 mei. "Ik denk nog niet aan het sportieve vooraleer de financiële zaken op orde zijn." Ook de spelers willen eerst hun achterstallige lonen zien. "Ze wachten er al maanden op en sommigen hebben er zelfs een tweede job bijgenomen om rond te kunnen komen. In mijn peptalks vroeg ik hen om het voor de fans te doen, voor de jeugdspelers en zelfs om zichzelf in de kijker te spelen. Maar ergens stopt het natuurlijk", besloot hij.