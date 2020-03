Magerman verlaat Berchem Sport aan het einde van dit seizoen: "Van mij mogen ze nu al een streep onder het seizoen zetten"

Tweede amateurclub Berchem Sport neemt na dit seizoen afscheid van hun coach Frank Magerman. Hij was nog maar sinds het begin van het seizoen coach. Als het van hem afhangt, zou het ook beter zijn als dit seizoen nu afgerond wordt.

“Ik wou in deze moeilijke tijden vooral duidelijkheid scheppen en Berchem Sport niet langer dan nodig aan het lijntje houden", zegt Magerman.

Zien we Magerman dit seizoen nog op de bank zitten bij Berchem in tijden van corona? "Als het van mij afhangt, zetten we nu een streep onder het huidige seizoen. De gezondheid is prioriteit en die kan absoluut niet gegarandeerd worden. We liggen nu een tijd stil, dan zouden we begin april 4 weken voorbereiding hebben voor nog 5 wedstrijden. Maar als dan iemand van de ploeg besmet raakt, moet iedereen gestest worden en ben je weer bij af", is hij eerlijk.

Hij maakt ook de vergelijking met de grotere sportevenenementen: "Het EK wordt afgelast, dat heeft zijn redenen. Dat toernooi staat pas gepland binnen drie maanden en wordt nu afgelast, waarom zouden wij dan verder blijven doen? Over 1A en 1B spreek ik me niet uit, maar 14 van de 16 ploegen in eerste amateur willen ook al dat de competitie helemaal wordt stopgezet."