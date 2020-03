Mehdi Bayat laat zich uit over de afwikkeling van de Pro League: "Ben Madame Soleil niet"

Steeds meer competities bereiden een noodplan voor, waarbij ook gedacht wordt aan over de termijn van 30 juni heen te gaan. Wat denken ze bij de Belgische voetbalbond van de zaak? Mehdi Bayat laat zich uit.

Noël Legraet van de Franse voetbalbond gaf al de deadline van 31 augustus mee voor de verschillende competities en de UEFA is dat nu al aan het bekijken.

Madame Soleil

"Ik ben Madame Soleil niet", is Mehdi Bayat bij Le Soir duidelijk over de hele zaak. "We zitten in een mondiale gezondheidscrisis en dat is op dit moment belangrijker dan al de rest."

"We moeten nu geen 1000 scenario's uitwerken, we weten niet hoe het zal evolueren. Het minimum is die laatste speeldag afwerken en de bekerfinale spelen, maar we kunnen niets zeggen op dit moment."