QUIZ: #CoronaFootballTrivia (4): Spelerspaspoort

In deze voetballoze periode probeert Voetbalkrant.com voor het nodige tijdverdrijf te zorgen. Het opzet van deze quiz is simpel: wij geven een overzicht van iemands loopbaan, aan u om te zeggen over welke speler het gaat!

De hashtag CoronaFootballTrivia is al dagenlang trending op Twitter. Voetballiefhebbers vinden er de nodige afleiding in deze voetballoze periode. Het opzet van deze quiz is eenvoudig: wij geven iemands loopbaan. Aan jullie om zijn familienaam te geven. KLIK HIER OM DE QUIZ TE STARTEN. Opgelet: je kan deze quiz maar één keer spelen. Veel succes, Voetbalkrant.com